 Сіренко: Організація шоу від Usyk17 Promotion була на хорошому рівні | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко: Організація шоу від Usyk17 Promotion була на хорошому рівні

Вчора 20:40 1469 0
Український боксер - про минулий вечір боксу
Сіренко: Організація шоу від Usyk17 Promotion була на хорошому рівні
#Сіренко, #Кроленко

Джерело - Чемпіон.

Український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко задоволений здобутою перемогою над Павлом Кроленком на дебютному вечорі боксу від Usyk17 Promotion.

Про це заявив сам боксер.

"Цей бій був відмінним досвідом для мене. Радий, що зміг пройти певну дистанцію. Висловлюю подяку супернику. Ми зробимо роботу над помилками і будемо рухатися далі.

Хочу також сказати, що організація шоу була на хорошому рівні. Дякую всім, хто зробив так, щоб цей вечір відбувся.

Зараз я трохи відновлюсь і ми разом з командою будемо приступати до підготовки до наступного поєдинку", - зазначив Сіренко.

 
 
 
 
 
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Друзья, всем большое спасибо за поддержку и поздравления! ⠀ Этот бой был отличным опытом для меня. Рад, что смог пройти определеную дистанцию. Выражаю благодарность сопернику. Мы сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше. ⠀ Хочу также сказать, что организация шоу была на хорошем уровне. Спасибо всем, кто сделал так, чтобы этот вечер состоялся. ⠀ Сейчас я немного восстановлюсь и мы вместе с командой будем приступать к подготовке к следующему поединку. ⠀ 📸 @v_dubyk_photography ⠀ #СиренКО #СиренкоКроленко #KnockoutMan #Puma #EnerGym #PumaUkraine #SirenКO #PrecisionCraftBoxing #UltimatumBoxing #Fächersportmanagement

Допис, поширений Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing)

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