Сіренко: Організація шоу від Usyk17 Promotion була на хорошому рівні

Український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко задоволений здобутою перемогою над Павлом Кроленком на дебютному вечорі боксу від Usyk17 Promotion.

Про це заявив сам боксер.

"Цей бій був відмінним досвідом для мене. Радий, що зміг пройти певну дистанцію. Висловлюю подяку супернику. Ми зробимо роботу над помилками і будемо рухатися далі.

Хочу також сказати, що організація шоу була на хорошому рівні. Дякую всім, хто зробив так, щоб цей вечір відбувся.

Зараз я трохи відновлюсь і ми разом з командою будемо приступати до підготовки до наступного поєдинку", - зазначив Сіренко.