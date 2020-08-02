Тренер Дерев'янченка: У Сергія більше немає права на помилку

Боксер Сергій Дерев'янченко у бою з Джермаллом Чарло хоче зруйнувати плани суперника.

Про це заявив тренер українця Андре Розьє.

"Дерев'янченко віддасть всі сили, це його лебедина пісня. Це третя спроба Сергія стати чемпіоном світу. Я вважаю, що він переміг Головкіна, але ми не отримали титул. Цього разу у нас немає права на помилку. Сергій - не примадонна. Я працював з примадоннами в минулому, але до кінця мого життя у мене більше не буде таких бійців.

Дерев'янченко слухає мене. Він мало говорить, тільки висловлює мені свої побажання. Саме так і стають чемпіонами світу. Дерев'янченко намір боксувати з Чарло, він хоче зруйнувати плани Джермалла і позбавити його балансу. Це все що я можу сказати.

Чарло - жорсткий і сильний хлопець, але Сергій такий же. Я думаю, що досвід Дерев'янченка поєднується з його навичками. Він ніколи не втрачав баланс або настрій. Я вважаю, що це має сказати вам про те, наскільки хороший Сергій", - сказав Розьє.