 Девіс наїхав на Ломаченка: Він не може зібрати навіть невелику арену | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс наїхав на Ломаченка: Він не може зібрати навіть невелику арену

Сьогодні 11:51 820 0
Джервонта поділився думкою про українського чемпіона
Девіс наїхав на Ломаченка: Він не може зібрати навіть невелику арену
#Девіс, #Ломаченко

Джерело - The Pug and Copp Boxing Show.

Чемпіон світу за версією WBA Джервонта Девіс є головною зіркою легкого вагового дивізіону.

Про це заявив сам боксер.

"Не хочу говорити про інших боксерів. Чому? Всі ці хлопці постійно мене обговорюють. Створюється враження, що вони більше нікого іншого не знають. Всі тільки й повторюють: Я хочу боксувати з Джервонтою.

Ломаченко - учасник рейтингу pound-for-pound, списку кращих боксерів незалежно від ваги. Але він навіть не може зібрати повну арену. Ви знаєте, де він проводить бої? Це стадіон MGM National Harbor, там збирається близько 3-4 тисяч глядачів", - заявив Девіс.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.

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