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Чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком

Сьогодні 13:15 1214 0
Берчельт готовий кинути виклик українцеві
Чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком
#Берчельт, #Ломаченко

Джерело - vringe.com.

Мігель Берчельт в статусі чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі в наступному бою може побитися з Оскаром Вальдесом (28-0, 22 КО), але однією з пріоритетних цілей мексиканця є Василь Ломаченко.

Про це заявив сам мексиканець.

"Я - володар титулу за версією WBC у вазі до 59 кг. За моєю спиною 6 успішних титульних захистів. І у другій напівлегкій вазі у мене залишилося не так і багато часу.

Хотів би піднятися в легкий дивізіон і помірятися силами з Ломаченком. Які тут можуть бути сумніви? Бій у нас точно вийшов би яскравим і видовищним! Вважаю його одним з кращих бійців незалежно від вагової категорії. Але щоб претендувати на велич, потрібна перемога над кимось великим. 

Я - той воїн, який прийме будь-який виклик. Незалежно від того, хто це буде: Стівенсон, Ломаченко або може бути Теофімо Лопес", - заявив Берчельт.

Раніше, Берчельт включив Ломаченка до трійки найкращих боксерів світу.

Нагадаємо, Лопес підтвердив бій з Ломаченком.

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