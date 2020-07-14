Суддя зняв українського боксера з бою проти колишнього українця

Головащенко отримав дискваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Пенки відбувся бій між двома уродженцями України - Олександр Стрецький, який нині представляє Польщу, зустрічався з Тарасом Головащенком.

Ініціатива була на боці Стрецького, а Головащенко працював другим номером. У другому раунді відбулося зіткнення головами, і обидва бійці отримали розсічення.

Бій завершився несподіваним і скандальним чином. Суддя поєдинку в 5-му раунді прийняв рішення дискваліфікувати Головащенка та присудити перемогу Стрецькому.

Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.