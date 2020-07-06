Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло

Сергій Дерев'янченко може провести бій у вересні

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) незабаром може провести бій.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Українець може зустрітися з чемпіоном світу в середній вазі за версією WBC Джермаллом Чарлі (30-0, 22 KO) або з Саулом Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Що стосується Чарлі, то Дерев'янченко є обов'язковим претендентом на титул, займаючи першу сходинку рейтингу WBC. Поєдинок може відбутися у вересні або жовтні цього року.

З Альваресом же українець може зустрітися 12 вересня. У цей день мексиканець мав боксувати з Біллі Джо Сондерсом, але відмовився від бою.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу.