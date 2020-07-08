Лопес - про бій з Ломаченком: Відсутність глядачів не вплине на розмір наших гонорарів

Володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес готовий до бою з чемпіоном WBC Franchise, WBA і WBO Василем Ломаченком без глядачів.

Про це заявив сам американський боксер.

"До цього треба просто звикнути. Я маю на увазі, що якщо життя дає тобі лимони, зроби з них лимонад. Тут немає нічого поганого: в залі буде його тренер, мій тренер і все. Єдиний момент: хтось може подумати, що це буде схоже на спаринг. Але ні, це повноцінний бій.

Потрібно просто ментально підготуватися до такого варіанту. Питання не тільки в фінансах. Звичайно, краще організувати бій в присутності глядачів. Але якщо їх не буде, це не вплине на розмір наших гонорарів. Наприклад, якщо вони зроблять цей бій на pay-per- view або щось в цьому роді", - заявив Лопес.