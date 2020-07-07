Берінчик побореться за право бою з Ломаченком

WBO планує визначити обов'язкового претендента для чинного чемпіона в легкій вазі (до 61,2 кг) Василя Ломаченка у міні турнірі.

Український боксер Денис Берінчик візьме участь у турнірі WBO за право на чемпіонський бій із Василем Ломаченком.

Про це розповів президента WBO Пако Валькарсель.

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"WBO розгляне питання про призначення обов'язкового претендента найближчим часом. Перші два або чотири вільних бійця в рейтингу візьмуть участь у відбіркових боях", - сказав Валькарсель.

Першим номером рейтингу WBO є британець Лі Селбі, але у нього підписаний контракт з п'ятим у класифікації австралійцем Джорджом Камбососом у відбірковому бою IBF, тому обидва незабаром можуть залишити рейтинг WBO.

Друге місце займає американець Райан Гарсія, а третім йде ганець Еммануель Тагое. При цьому Гарсія повинен провести бій з Люком Кемпбеллом за тимчасовий титул WBC.

Якщо Гарсія вибере шлях по лінії WBC, то у відбірковому бою його повинен замінити четвертий номер рейтингу WBO Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні.