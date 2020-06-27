Гвоздик розумів ризики, які потрібно було прийняти, і робив це

Джерело - Boxing Scene.

Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик хотів бути чемпіоном і коли мав на увазі, що хоче битися з кращими, то відповідав за свої слова.

Про це він заявив порталу Boxing Scene.

"Я хотів бути чемпіоном і коли мав на увазі, що хочу битися з кращими, то відповідав за свої слова. Я розумів ризики, які потрібно було прийняти, і робив це. На жаль, це не спрацювало. Пошукаю собі дещо інше. Я став чемпіоном світу і вніс своє ім'я малими літерами в історію боксу. Ось що це означає для мене", - заявив Гвоздик.

Нещодавно Гвоздик розповів про можливе повернення в бокс.

Нагадаємо, російський чемпіон в категорії Гвоздика відреагував на рішення українця завершити кар'єру.