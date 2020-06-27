Гвоздик - про повернення в бокс: Ніколи не говори ніколи

Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик не виключає можливості свого повернення в професійний бокс.

Про це він заявив порталу Boxing Scene.

"Подивимося, що станеться. Все залежить від того, як складеться моя кар'єра в бізнесі. Ніколи не говори ніколи. Прямо зараз я не впевнений, що хочу цим займатися, але ніколи не говори ніколи. Я відкритий до перемовин, Я розгляну пропозиції, але це не те, що я шукаю в даний момент", - сказав Гвоздик.