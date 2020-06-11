Російський чемпіон в категорії Гвоздика відреагував на рішення українця завершити кар'єру

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) вкрай здивований рішенням Олександра Гвоздика завершити боксерську кар'єру.

Про це заявив росіянин.

"Якщо чесно трохи здивований, що він завершив кар'єру, тому що Олександр - боєць високого класу, який міг би цілком ще отримати шанс побоксувати за титул.

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Що тут говорити, напевно були на те свої особливі причини, видно, що людина все життя в боксі, і не сказати по ньому, що готовий був в будь-який момент ось так кинути цей вид спорту. Мабуть, були на те причини. Дай Боже йому успіхів у його нових справах", - сказав Бівол.