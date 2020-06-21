Президент WBC: Бій Ф'юрі з Джошуа - звичайна спекуляція

Джерело - Boxing Insider.
Можливий поєдинок між чемпіоном організації в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа є спекуляцією.
Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Ми не знаємо, коли в боксі відновиться проведення конкретних боїв. Для початку потрібно провести бій Тайсона з Деонтеєм Вайлдером. Поки немає інформації, коли відбудеться цей поєдинок - восени або вже взимку. До того ж, Тайсона чекає бій з обов'язковим претендентом - Ділліаном Вайтом.
Я вважаю, що поєдинок Ф'юрі з Джошуа - це звичайна спекуляція. Вони обидва сказали, що уклали угоду, і це добре. Але є багато речей, які повинні відбутися перед їх боєм", - сказав Сулейман.
Нагадаємо, що Ф'юрі завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.
Раніше, Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві.