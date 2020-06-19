 Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві: Я не можу його зрозуміти | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:09 1201
Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ
Сьогодні 20:54 72
Кілька гравців Руху заразилися коронавірусом
Сьогодні 20:09 303
Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 492
Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів
Сьогодні 16:25 301
Фенербахче готує трансфер Зубкова
Сьогодні 11:17 1111
Яремчук повністю відновився від травми
Сьогодні 10:57 1057
Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним
Сьогодні 10:47 1607
Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення
Сьогодні 09:41 2304 1
Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію
Сьогодні 08:27 1747
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:54 Футбол Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ 72
20:40 Футбол Лєднєв міг опинитися у Шахтарі 227
20:25 Футбол Капітан Динамо передав допомогу воїнам АТО/ООС 260
20:09 Футбол Кілька гравців Руху заразилися коронавірусом 303
19:55 Бокс Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві: Я не можу його зрозуміти 435
19:40 Футбол Бурда повернувся до тренувань Динамо, Сидорчуку скоро знімуть шви 481
19:25 Бокс Колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги над Ф'юрі 718
19:10 Футбол Гол українця допоміг Славії перемогти Смолевичі у 14 турі чемпіонату Білорусі 529
18:55 Пряма трансляція Ворскла - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 614
18:53 Футбол Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ 492
18:39 Бокс Редкач веде переговори про поєдинок з Портером 676
18:25 Футбол Клопп: Боявся, що сезон АПЛ просто анулюють 657
18:09 Бокс Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес 1201
17:55 Футбол Кополовець: Алієв і Мілевський були сильнішими, ніж нинішні гравці Динамо 674
17:41 Баскетбол Зірку НБА звинуватили в расизмі 791
17:25 Футбол Безус має замінити лідера Гента 1075
17:11 Пряма трансляція Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 476
17:10 Бокс Турман: Поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу 907
17:04 Блог Когда онлайн казино не умеет стоять на месте 228
16:55 Футбол Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні 912
16:40 Бокс Президент WBC: Ф'юрі потрібно виграти два бої, щоб вийти на Джошуа 1107
16:25 Гандбол Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів 301
16:10 Футбол Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо 1145
15:47 Бокс Ф'юрі назвав ТОП-5 найкращих боксерів в історії 2261
15:25 Футбол Моурінью планує підсилити дві-три позиції 1225

Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві: Я не можу його зрозуміти

Сьогодні 19:55 435 0
Британець зазначив, що у висловлюваннях Тайсона помітна непослідовність
Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві: Я не можу його зрозуміти
#Ф'юрі, #Вайт

Джерело - WorldBoxingNews.

У поведінці чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі помітна непослідовність і вже через хвилину він починає нести якусь нісенітницю.

Про це заявив претендент на титул WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт.

"Я дуже добре знаю Тайсона. Ми провели з ним пару спарингів, під час яких я кидав його на канати. Він почав говорити про мене різні речі, тому я відповів, мовляв, він знає, що на самому відбулося в залі.

Іноді я не можу його зрозуміти. Ф'юрі - дуже лукавий хлопець. З одного боку ти думаєш, що у вас з ним хороші стосунки. Але вже через хвилину він починає нести якусь нісенітницю. І ти замислюєшся: "Ми дружимо ми ворогуємо? Чи є в словах Ф'юрі якийсь сенс?" - сказав Вайт.

Нагадаємо, що Вайт є офіційним претендентом на титул WBC більше двох років. Його чемпіонський поєдинок повинен відбутися не пізніше лютого 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Ділліан подав до суду на WBC, вимагаючи чемпіонського бою.

Коментарі ()