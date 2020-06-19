Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві: Я не можу його зрозуміти

Британець зазначив, що у висловлюваннях Тайсона помітна непослідовність

Джерело - WorldBoxingNews.

У поведінці чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі помітна непослідовність і вже через хвилину він починає нести якусь нісенітницю.

Про це заявив претендент на титул WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт.

"Я дуже добре знаю Тайсона. Ми провели з ним пару спарингів, під час яких я кидав його на канати. Він почав говорити про мене різні речі, тому я відповів, мовляв, він знає, що на самому відбулося в залі. Іноді я не можу його зрозуміти. Ф'юрі - дуже лукавий хлопець. З одного боку ти думаєш, що у вас з ним хороші стосунки. Але вже через хвилину він починає нести якусь нісенітницю. І ти замислюєшся: "Ми дружимо ми ворогуємо? Чи є в словах Ф'юрі якийсь сенс?" - сказав Вайт.

Нагадаємо, що Вайт є офіційним претендентом на титул WBC більше двох років. Його чемпіонський поєдинок повинен відбутися не пізніше лютого 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Ділліан подав до суду на WBC, вимагаючи чемпіонського бою.