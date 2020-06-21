Експерт ESPN: Я не впевнений, що Джошуа зможе перемогти Усика

Келлерман бачить в українцеві майбутнього ТОП-бійця

Джерело - Boxing News 24.

Можливе втручання українця Олександра Усика в плани на об'єднавчий бій між Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) може перевернути весь надважкий дивізіон.

Про це заявив експерт боксу і відомий телекоментатор Макс Келлерман.

"Ви припускаєте, що ця ситуація мене дратує ... Але це не так. Як мінімум, не так сильно, як вам здається. По-перше, у мене немає впевненості в тому, що Джошуа переможе Усика. І, як на мене, ринкова вартість Усика теж на досить таки високому рівні. Зірве чи перемога українця бій Джошуа-Ф'юрі? Так може бути. Але є й інша сторона медалі. Можливо, ми отримаємо навпаки щось більше - маю на увазі ще одного ТОП-бійця", - сказав Келлерман.

Раніше, Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі.

Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком.