 Паркер хоче битися з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше
Вчора 11:59 5270 1
Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:52 65
Фенербахче готує трансфер Зубкова
Сьогодні 11:17 811
Яремчук повністю відновився від травми
Сьогодні 10:57 863
Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним
Сьогодні 10:47 1374
Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення
Сьогодні 09:41 1750
Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію
Сьогодні 08:27 1493
Реал розгромив Валенсію у 29 турі Ла-Ліги
Сьогодні 08:11 1622
Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи
Вчора 19:10 757
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА
Вчора 13:16 987
Блоги
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів Valeriy Ruchka
15.06.2020 13:19 1612
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.06.2020 11:48 1577
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2020 08:35 1386
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1909
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 591
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:58 Баскетбол Медведенко: Михайлюка хочуть затягнути у політичні розбірки в Україні 135
13:52 Пряма трансляція Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 65
13:46 Футбол Реал продовжив контракт із голкіпером Ареола 377
13:32 Футбол Тренер Шахтаря не поспішає переходити у Спортінг 550
13:16 Футбол УЄФА пом'якшив правила фінансового фейр-плей 299
12:57 Бокс Паркер хоче битися з Усиком 830
12:42 Футбол Тимчик: Сильніше зв'язки Ісмаїлі - Тайсон тільки Альба - Мессі 373
12:25 Хокей Гравці НХЛ створили спеціальний комітет по відновленню сезону 541
12:01 Футбол Оболонь-Бровар підсилилась двома захисниками 681
11:46 Футбол Сабо: Віді не варто повертатися у Динамо 1075
11:31 Хокей Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви 764
11:17 Футбол Фенербахче готує трансфер Зубкова 811
10:57 Футбол Яремчук повністю відновився від травми 863
10:47 Футбол Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним 1374
10:30 Футбол Визначився новий клуб Пиварича 1249
10:16 Футбол Бензема повторив досягнення Ді Стефано, Рауля і Роналду 1150
09:57 Футбол Реал – Валенсія 3:0. Огляд матчу 1097
09:41 Футбол Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення 1750
09:25 Футбол Дитятьєв: Помічав, що поляки більше не люблять росіян 1370
09:11 Футбол Батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу 1212
08:55 Футбол Алавес - Реал Сосьєдад 2:0. Огляд матчу 938
08:41 Футбол Фонсека переконав Педро перейти у Рому 1372
08:27 Футбол Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію 1493
08:11 Футбол Реал розгромив Валенсію у 29 турі Ла-Ліги 1622
18 Червня 2020
23:55 Футбол Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму 1404

Паркер хоче битися з Усиком

Сьогодні 12:57 830 0
Промоутер прокоментував шанси Паркера у бою проти Усика
Паркер хоче битися з Усиком
#Паркер, #Усик

Джерело - klitschko-brothers.com.

Колишній володар боксерського титулу WBO у суперважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер готовий вийти в ринг з українцем Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Паркера Девід Гіггінс.

Втім, бій може відбутися за умови, якщо на кону стоятиме титул WBO. А це може статися лише в тому випадку, коли пояс залишить Ентоні Джошуа, вирішивши замість захисту з Усиком провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо так все і станеться, нам запропонують бій з Усиком за вакантний титул, до чого ми готові. Нам потрібен бій з Усиком, і ми упевнені в перемозі над ним. Вважаю, що у Паркера більше шансів побити Усика, ніж у Джошуа. Я маю на увазі стилістично. Джошуа для Усика занадто повільний. Паркер набагато швидший. І повірте, ви ще не бачили його на піку форми", - сказав Гіггінс.

Нагадаємо, Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі.

Коментарі ()