Промоутер прокоментував шанси Паркера у бою проти Усика

Колишній володар боксерського титулу WBO у суперважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер готовий вийти в ринг з українцем Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Паркера Девід Гіггінс.

Втім, бій може відбутися за умови, якщо на кону стоятиме титул WBO. А це може статися лише в тому випадку, коли пояс залишить Ентоні Джошуа, вирішивши замість захисту з Усиком провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо так все і станеться, нам запропонують бій з Усиком за вакантний титул, до чого ми готові. Нам потрібен бій з Усиком, і ми упевнені в перемозі над ним. Вважаю, що у Паркера більше шансів побити Усика, ніж у Джошуа. Я маю на увазі стилістично. Джошуа для Усика занадто повільний. Паркер набагато швидший. І повірте, ви ще не бачили його на піку форми", - сказав Гіггінс.

Нагадаємо, Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі.