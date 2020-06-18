 Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі

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Едді Гірн прокоментував наступні бої Ентоні Джошуа
Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі
#Джошуа, #Усик

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBО, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) після бою з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) може вийти в ринг з обов'язковим претендентом по лінії WBO Олександром Усиком (17-0, 13 КО), а вже згодом зустрітися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

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"Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Чи можна домовитися? Можливо. Чи дозволить це WBO? Ніхто не знає. Ми дуже хочемо влаштувати бій Джошуа з Ф'юрі. Ділліан Вайт повинен отримати пріоритет і провести титульний поєдинок з Ф'юрі перед зустріччю Тайсона з Ентоні. Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", - відзначив Гірн.

Раніше повідомлялося, що Арум вибрав нового суперника Усику.

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