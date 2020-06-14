Колишній суперник Усика: Хочу боксувати з такими хлопцями, як Ф'юрі

Колишній чемпіон крузервейта Марко Хук має намір у суперважкій вазі битися з володарем титулу WBO Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам 35-річний боксер.

"Я в захваті від швидкого повернення в ринг. Сподіваюся, що у мене вийде повернутися в найближчі місяці. Це може статися в Німеччині, зараз ми очікуємо підтвердження, але також все може пройти і в Сполучених Штатах.

Я здоровий і повний сил. Всі мої травми та інші проблеми вже позаду, і я готовий до свого забігу в надважкий дивізіон. Всім відомо, що я завжди закочував видовищні бої, так що мені хочеться битися з найбільшими іменами в хевівейті.

З огляду на всю цю кризу з COVID-19 у мене немає проблем з тим, щоб побитися в Німеччині. Я радий повернутися на ринг в найближчому майбутньому, і мій план полягає в тому, щоб знову вирушити до Сполучених Штатів і в цьому році битися там.

Я хочу боксувати з таким хлопцями, як Тайсон Ф'юрі. Я знаю, що все ще стаю краще. Тому якщо мені потрібно домогтися цього бою, тоді я готовий це зробити. Це був би по-справжньому грандіозний поєдинок", - зазначив Хук.