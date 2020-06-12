Гірн: Бій Усик - Чісора може відбутися на садовому майданчику Matchroom Boxing

Українець Олександр Усик і британець Дерек Чісора можуть побитися у саду штаб-квартири промоушена Matchroom Boxing.

Про це заявив відомий британський промоутер Едді Гірн.

"Я не впевнений, що Чісора поб'ється в ММА. Слухайте, може бути, Усик - Чісора відбудеться в саду Matchroom Boxing. Це ще один бій, де можна заробити кілька мільйонів з вхідних квитків. На ці гроші ми зараз розраховувати не можемо", - заявив Гірн.