Зав'ялов: Гвоздик не встиг до кінця розкрити свого потенціалу

Український боксер Олександр Гвоздик рано пішов з боксу і не встиг до кінця розкрити свого потенціалу.

Про це заявив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

"Несподівана новина про те, що Олександр Гвоздик завершив кар'єру, стала справжнім ударом для всіх українських любителів боксу. Я неодноразово говорив, що Олександр Гвоздик один з моїх улюблених боксерів, тому вчорашня новина мене засмутила.

Я вважаю, що Сашко не встиг до кінця розкрити свій потенціал і мені, як і багатьом шанувальникам боксу, хотілося б, щоб кар'єру Олександр завершив після яскравої тріумфальної перемоги.