Зав'ялов: Гвоздик не встиг до кінця розкрити свого потенціалу

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Гвоздик рано пішов з боксу і не встиг до кінця розкрити свого потенціалу.
Про це заявив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.
"Несподівана новина про те, що Олександр Гвоздик завершив кар'єру, стала справжнім ударом для всіх українських любителів боксу. Я неодноразово говорив, що Олександр Гвоздик один з моїх улюблених боксерів, тому вчорашня новина мене засмутила.
Я вважаю, що Сашко не встиг до кінця розкрити свій потенціал і мені, як і багатьом шанувальникам боксу, хотілося б, щоб кар'єру Олександр завершив після яскравої тріумфальної перемоги.
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Ми можемо довго гадати, що спонукало його прийняти таке рішення. Особисто я думаю, що причиною стали кілька факторів, одним з яких було те, що все-таки у Сашка не було в команді відповідного тренера. Я знаю Тедді Атласа як чудового коментатора, аналітика і непоганого тренера, але цього недостатньо для того, щоб готувати боксера до чемпіонських поєдинків. Тренер чемпіона повинен постійно знаходиться поруч, бути для боксера другим батьком, бути авторитетом і мотиватором - тоді буде результат.
Ми не маємо права критикувати рішення Олександра. Знаючи його, я можу сказати, що Сашко - це спортсмен, який розуміє, що на боксі життя не закінчується. Упевнений, що він зможе реалізувати себе поза рингом. Бажаю йому успіху в нових починаннях і дякую йому за барвисті поєдинки", - сказав Зав'ялов.
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Президент лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов @zavialov.box , поделился мыслями по поводу новости о том, что Александр Гвоздик завершил карьеру: ⠀ - "Неожиданная новость о том, что Александр Гвоздик завершил карьеру - стала настоящим ударом для всех украинских любителей бокса. Я неоднократно говорил, что Александр Гвоздик один из моих любимых боксеров, поэтому вчерашняя новость меня расстроила. ⠀ Я считаю, что Саша не успел до конца раскрыть свой потенциал и мне, как и многим ценителям бокса, хотелось бы, чтобы карьеру Александр завершил после яркой триумфальной победы. ⠀ Мы можем долго гадать, что побудило его принять такое решение. Лично я думаю, что причиной стали несколько факторов, одним из которых было то, что все-таки у Саши не было в команде подходящего тренера. Я знаю Тедди Атласа как замечательного комментатора, аналитика и неплохого тренера, но этого недостаточно для того, чтобы готовить боксера к чемпионским поединкам. ⠀ Тренер чемпиона должен постоянно находится рядом, быть для боксера вторым отцом, быть авторитетом и мотиватором - тогда будет результат. ⠀ Мы не вправе критиковать решение Александра. Зная его, я могу сказать, что Саша - это спортсмен, который понимает, что на боксе жизнь не заканчивается. Уверен, что Саша сможет реализовать себя вне ринга. Желаю ему удачи в новых начинаниях и благодарю его за красочные поединки". . . @time_boxing_ua #timeboxingua #boxing #boxingnews #sport #gvozdyk ⠀
Відзначимо, що Михайлу Михайловичу Зав'ялову сьогодні виповнилося 82 роки.