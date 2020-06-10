Чому Гвоздик пішов з боксу

Ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик підтвердив, що повісив боксерські рукавички на цвях. Але не надав з цього приводу жодних пояснень.

Ми попросили нашого експерта боксу Максима Розенка прокоментувати несподіваний крок Олександра.

"Ситуація з Гвоздиком нагадує мені історію з ексчемпіон світу в надважкій вазі росіянином Султаном Ібрагімовим, - вважає Максим Розенко. – 23 лютого 2008 в Нью-Йорку на арені Медісок Сквер Гарден Султан провів бій з Володимиром Кличком. Це був об’єднувальний поєдинок, який проводився в хевівейті вперше за 9 років. На кону стояли два чемпіонські титули: IBF, яким володів українець та WBO, який був у росіянина. Призовий фонд бою склад близько 10 мільйонів доларів. Поєдинок Султан програв, лишився чемпіонського поясу і після цього завершив свою кар’єру. Я телефонував йому приблизно через півроку після бою. 33-річний Ібрагімов так пояснив своє рішення: "Щоб заслужити чемпіонський бій, мені потрібно пройти новий шлях. Битися в рейтингових боях за 50 тисяч доларів. Не бачу в цьому сенсу. Якщо б була цікава пропозиція, подумав би. Але такої не отримав.

Гвоздик також провів об’єднувальний бій, за який заробив близько 1,5 мільйона доларів. Зараз йому б знов довелося виходити в ринг і проводити бої за ті ж умовні 50 тисяч доларів. На це важко погодитися, передусім, психологічно. Особливо, коли є інший бізнес. Також акцентую увагу на тому, що після пандемії кон’юнктура в боксі значно помінялася. Гонорари у боксерів вже не будуть такими, як були минулого року. До того навряд чи можна стверджувати, що українець був в пріоритеті у Top Rank. У Боба Арума весь цей час була основна обойма боксерів, на яких він робив ставку в першу чергу. Олександр майже ніколи не входив до неї. Мабуть, це теж вплинуло на його рішення. Хоча є питання, наскільки воно кінцеве. Мені здається, що тут більше підходить цитата з пісні Андрія Макаревича "Все дело в цене на билет". Якщо Гвоздик отримає цікаву пропозицію, цілком може змінити своє рішення. Також були чутки, що у Сашка проблеми зі здоров’ям і саме це основна причина кінця боксерської кар’єри. Але в це навіть не хочу вірити. Як і в те, що це просто домашня заготовка, щоб швидше отримати цікавий бій".