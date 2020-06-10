Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру

Джерело - Tribuna.com.
Зірковий український боксер Олександр Гвоздик прийняв рішення завершити свою кар'єру.
Про це повідомляє Трибуна.
Причини такого рішення 33-річного українця невідомі: коментувати це рішення він відмовився.
Сумарно на профі-рингу Гвоздик провів 18 боїв, в яких здобув 17 перемог. Єдиної поразки Гвоздик зазнав в своєму останньому бою - 18 жовтня 2019 року від Артура Бетербієва.
У тому бою Гвоздик втратив титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, який він завоював 1 грудня 2018 року завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном.
Також Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади 2012 року в Лондоні.
Нагадаємо, Гвоздик назвав причину, по якій не хоче проводити свої бої в Україні.
Раніше Гвоздик назвав ім'я найбільш недооціненого українського ТОП-боксера.