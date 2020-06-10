 Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря може припинити своє існування
Сьогодні 02:50 414
Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 07:00 1397
Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі
Вчора 20:51 950
Ляхова через карантин не може повернутися з Кенії
Вчора 18:45 1992
Зоря використала експрес-тести благодійного фонду Ахметова - ЗМІ
Вчора 16:58 1793
Козловський: Кращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати
Вчора 16:28 3100 4
Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Ярмоленка
Вчора 16:11 2621
УАФ оголосила про зміни в керівництві: Грімм і Караваєв покинули виконком
Вчора 15:17 694
Ребров погодився очолити Фенербахче з наступного сезону
Вчора 12:34 3487
Кабмін прийме рішення про можливість присутності уболівальників на трибунах
Вчора 09:56 1594
Блоги
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2020 13:02 1082
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ? Андрій Твердохліб
07.06.2020 10:47 3738
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери Андрій Твердохліб
06.06.2020 20:22 8732 1
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну Андрій Твердохліб
06.06.2020 18:47 1239
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною Андрій Твердохліб
06.06.2020 18:16 1622
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:08 Футбол Циганик: Забудьте про вибори президента УПЛ на півроку, або навіть на рік 88
07:00 Бокс Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру 1397
02:50 Футбол Зоря може припинити своє існування 414
9 Червня 2020
23:55 Футбол Зоря закрила борги по зарплаті завдяки виплатам по Гомесу 2656
23:37 Футбол Баєр обіграв Саарбрюкен та пробився у фінал Кубка Німеччини 2612
23:25 Футбол Петряк у чемпіонаті Угорщини віддав асист п'яткою 2669
23:13 Футбол Ковпак готовий повернутися в УПЛ 3021
23:05 Блог Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram 531
22:55 Футбол Агент вказав на інтерес кількох клубів до Реброва 2309
22:44 Футбол Смалійчук не зможе взяти участь у виборах президента УПЛ 2711
22:29 Футбол Мадрид готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів 2756
22:18 Футбол Тлумак: Волинь готова до будь-якого рішення 2558
21:58 Біатлон Підручний назвав свою ціль у біатлоні 2710
21:45 Теніс UTF Gentlemen Invitational в Ірпені: Результати першого ігрового дня 2664
21:31 ММА У UFC назвали місцезнаходження Бійцівського острова 2295
21:17 Футбол Швед не повернеться у Карпати 2455
20:59 Футбол Захисник Шахтаря може залишитися у чемпіонаті Португалії 2270
20:51 Футбол Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі 950
20:31 Футбол У Карпатах планують залучати гравців молодіжних команд 1977
20:13 Баскетбол Наступний сезон НБА буде складатися з 82 матчів і більш щільного розкладу 1951
19:56 Футбол У ПФЛ наступний сезон Першої ліги планують розпочати у вересні 2360
19:45 Футбол Мессі відновився від травми і зіграє проти Мальорки 1923
19:31 Бокс Чісора готовий перейти у ММА 1965
19:15 Футбол Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги 2061
18:59 Футбол Стерлінг: Темношкірі тренери не мають можливості працювати 1902

Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру

Сьогодні 07:00 1397 0
Боксер піде на пенсію в 33 роки
Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру
#Гвоздик

Джерело - Tribuna.com.

Зірковий український боксер Олександр Гвоздик прийняв рішення завершити свою кар'єру.

Про це повідомляє Трибуна.

Причини такого рішення 33-річного українця невідомі: коментувати це рішення він відмовився.

Сумарно на профі-рингу Гвоздик провів 18 боїв, в яких здобув 17 перемог. Єдиної поразки Гвоздик зазнав в своєму останньому бою - 18 жовтня 2019 року від Артура Бетербієва.

У тому бою Гвоздик втратив титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, який він завоював 1 грудня 2018 року завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном.

Також Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади 2012 року в Лондоні.

Нагадаємо, Гвоздик назвав причину, по якій не хоче проводити свої бої в Україні.

Раніше Гвоздик назвав ім'я найбільш недооціненого українського ТОП-боксера.

Коментарі ()