Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру

Боксер піде на пенсію в 33 роки

Зірковий український боксер Олександр Гвоздик прийняв рішення завершити свою кар'єру.

Про це повідомляє Трибуна.

Причини такого рішення 33-річного українця невідомі: коментувати це рішення він відмовився.

Сумарно на профі-рингу Гвоздик провів 18 боїв, в яких здобув 17 перемог. Єдиної поразки Гвоздик зазнав в своєму останньому бою - 18 жовтня 2019 року від Артура Бетербієва.

У тому бою Гвоздик втратив титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, який він завоював 1 грудня 2018 року завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном.

Також Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади 2012 року в Лондоні.

Нагадаємо, Гвоздик назвав причину, по якій не хоче проводити свої бої в Україні.

Раніше Гвоздик назвав ім'я найбільш недооціненого українського ТОП-боксера.