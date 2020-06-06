Райан в дуже підступній ситуації

Джерело - Boxing Scene.

Американський боксер легкої ваги Райан Гарсія не може отримати бій з Лінаресом через обмеження на поїздки.

Про це він заявив порталу Boxing Scene.

"Я в дуже підступної ситуації, Ви знаєте, очевидно, я не можу отримати бій з Лінаресом через обмеження на поїздки і ще багато чого. Але, ви знаєте, я безумовно не отримаю жодної вигоди за будь-яку перемогу, якщо це буде не Лінарес", - сказав Гарсія.

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"І навіть якщо б це був він, давайте будемо чесними, люди вже підготували виправдання. Вони скажуть, що Лінарес - старий, що у нього слабке підборіддя. Я вже готовий до подібного Але те, що я знаю - не важливо, з ким я борюся. Я буду продовжувати рухатися вперед до тих пір, поки я на рингу ", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Лінарес хоче реваншу з Ломаченком.