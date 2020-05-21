 Лінарес хоче реваншу з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Лінарес хоче реваншу з Ломаченком

Сьогодні 19:49 975 0
Українець першим за пріоритетом в списку венесуельця
Лінарес хоче реваншу з Ломаченком
#Лінарес, #Ломаченко

Джерело - BoxingScene.

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях, венесуелець Хорхе Лінарес (47-5-0, 29 KO) хоче отримати реванш проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це він заявив у інтерв'ю BoxingScene.

"Зараз у мене є чимало хороших варіантів в легкій вазі, оскільки тут з'явилося багато молодих талантів. Однак першим за пріоритетом в моєму списку стоїть реванш з Ломаченком. Так, спочатку я хотів би побитися з ним", - сказав Лінарес.

Нагадаємо, Ломаченко полетить у США через Москву.

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