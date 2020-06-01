Сіренко: Будемо шукати суперника в Україні, з ким можна буде добре побитися

Український перспективний боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко наступний бій, швидше за все, проведе в Україні.

Про це заявив сам боксер.

"Всі боксери шукають зараз місце, де з'явиться можливість боксувати раніше і від цього варто відштовхуватися. У моєму випадку, є можливість битися у Німеччині, Південній Африці, в Україні, я постійно моніторю, хто відкриється першим. Я вірю в те, що найближчим часом в Україні все проясниться і ми зможемо боксувати тут, тому що у Німеччині дуже незрозуміло поки.

Спортсменам дуже важливо залишатися активними, проводити бої, тому ми докладемо всіх зусиль, щоб це зробити. Думаю, що для мене найближчий бій відбудеться в Україні, тому що немає можливості полетіти. Будемо, швидше за все, шукати місцевого суперника, з ким можна було б знатно побитися", - сказав Сіренко.