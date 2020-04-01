Сіренко назвав свою ціль у боксі

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 13 КО) хоче стати чемпіоном світу.

Про це розповів сам боксер.

"Чи є всередині віра в те, що Ви можете стати чемпіоном світу? Уявляєте, займатися якоюсь певною справою і не вірити в успіх? Напевно, тоді немає сенсу цим займатися. У моєму випадку я вірю в те, що у мене буде можливість побитися за пояс чемпіона світу. А стати - вірю в те, що зможу. Для цього, напевно, потрібно зробити щось більше, ніж ти можеш, переступити через себе в певних моментах. Якщо я буду продовжувати працювати в тому ж дусі, то, впевнений, мені випаде такий шанс. І я зроблю максимум, щоб домогтися своїх цілей.

Це як мета життя. Якщо я зможу цього досягти, то на старості скажу собі, що я красунчик.

Якщо я дійду до того етапу, коли у мене буде можливість і не скористаюся нею, тому що не зміг, не захотів, то все життя буду мучитися", - розповів Сіренко.