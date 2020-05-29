Уткін: Я на стороні Усика, адже він йде на усвідомлені ризики

До українського боксера Олександра Усика більшість людей налаштована миролюбно.

Про це заявив російський футбольний коментатор Василь Уткін.

"Людина [Усик - прим.] всього лише народилася і живе у Сімферополі, нічого злочинного не робила. Він там народився і виріс. Він не переїхав туди, коли сталися події 2014 року. Він йде на усвідомлені ризики. Я на його стороні. І я не розумію, навіщо перетворювати його життя на пекло. Ні, може так і треба, я просто не розумію.

Я людина красномовна і вертка, але я не уявляю собі, як правильно відповісти на питання, які йому регулярно ставлять. Те, що більшість налаштована до нього миролюбно - в цьому я абсолютно впевнений. Але це нормально, що життя і суспільство визначається в активному напрямку меншості", - зазначив Уткін.