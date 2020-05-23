Росіянин погодився на допомогу британця

Джерело - Sky Sports.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора допоможе росіянину Олександру Повєткіну підготуватися до поєдинку проти британця Ділліана Вайта, якщо у цьому буде необхідність.

Про це заявив сам боксер.

"Я вже сказав про це Повєткіну. Якщо я знадоблюся, то приїду і допоможу йому. Я полечу у Росію. Він сказав, що відправить мені приватний літак. Повєткін - мій хлопець. Мені плювати що скаже Вайт", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що Чісора свій наступний бій проведе проти українця Олександра Усика. Поєдинок повинен був пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше, Чісора заявляв, що Кличко міг би ще включитися в битву суперваговиків.