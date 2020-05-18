Усик взяв на себе зобов’язання перед ФСБ - Твердохліб

Олена Твердохліб прокоментувала причетність Усика та Ломаченка до спецслужб Росії

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко є агентами Кремля.

Про це розповіла колишня чемпіонка світу з кікбоксингу та претендентка на чемпіонський титул з професійного боксу, 48-річна Олена Твердохліб

"Безперечно, Усик і Ломаченко заслуговують на своє почесне місце у базі Миротворець, бо свідомо пішли на цю пропагандистську провокаційну акцію. Враховуючи, що вони є бізнесменами, які заробили мільйони, немає сенсу їх вважати наївними, які б на громадських засадах почали нищити власні відносини з уболівальниками. Але й гроші їм, я впевнена, не платили. Чому ж тоді вони пішли на такий ризикований репутаційний крок? Та тому, що це була саме та пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Не сумніваюся, що представники російських спецслужб, так чи інакше, через служителів так званого Московського патріархату, контактували і з Усиком, і з Ломаченком. Те, що Усик, з початком окупації Криму, офіційно взяв на себе певні зобов'язання перед ФСБ, сумнівів немає ні в кого. Зокрема, я впевнена, [нема сумнівів] і у СБУ. В Усика по-іншому просто не вийде, поки Крим залишається окупованим. В нього і особиста нерухомість в Криму, і родичі в Криму з нерухомістю.

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Їх негайно поставлять під прес, якщо Усик не погодиться виконувати певні прохання ФСБ. А Ломаченко, швидше за все у нього під наглядом, як у кума. Це не означає, звичайно, що Усик, прихопивши з собою Василя, завтра натягне маскхалат і поповзе мінувати нафтобазу або склад з боєприпасами. Для цього у ворога є інша агентура. Такого роду медійно розкручені популярні агенти, як Усик і Ломаченко, використовуються ворогом насамперед для пропаганди і медійних диверсій. І фільм з їхньою участю – це конкретний приклад використання таких агентів. І тому, якщо ви спитаєте у мене, чи є вони агентами Кремля, то я відповім – так, безумовно. І ніяка масова критика уболівальників не зупинить і не змінить світогляд Усика чи Ломаченка. Бо це люди, які вже заробили мільйони і їм є, що втрачати. А позбавити їх радощів життя може ФСБ. Тому вони бояться ФСБ значно більше ніж уболівальників, яких вони в гробу бачили, як і усіх тих, хто загинув за Незалежність України. Бо це не їхня війна, вони за мир... за руський мир", - відзначила Твердохліб.

Раніше екснардеп України Ірина Фаріон висловила велике обурення, що "істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявила, що він Алєксандр, а не Олександр".