Відомий телеведучий: Усик та Ломаченко сильні у рингу, але дуже слабенькі в розумовому жанрі

Вчинки боксерів Василя Ломаченка і Олександра Усика поза спортом не вартують виїденого яйця.

Про це заявив телеведучий Ігор Кондратюк.

"Мені буде байдуже, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик та Ломаченко сильні в рингу, але дуже слабенькі в розумовому жанрі. Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їхні вчинки поза спортом не вартують виїденого яйця. Їхні слова не важать жодного грама", - зазначив Конратюк.