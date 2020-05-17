Ірина Фаріон: Істота з відбитим мозком на прізвище УсІк, гордо заявила, що він Алєксандр

Джерело - Чемпіон.

Екснардеп України Ірина Фаріон висловила своє обурення з приводу скандальної ситуації навколо українського боксера Олександра Усика, який знявся в російському фільмі про церкву.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Важливо: Усик своєю справою доводить, що він патріот України