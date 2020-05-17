Ірина Фаріон: Істота з відбитим мозком на прізвище УсІк, гордо заявила, що він Алєксандр

Джерело - Чемпіон.
Екснардеп України Ірина Фаріон висловила своє обурення з приводу скандальної ситуації навколо українського боксера Олександра Усика, який знявся в російському фільмі про церкву.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Важливо: Усик своєю справою доводить, що він патріот України
"Нещодавно істота з відбитим мозком, на прізвище УсІк, гордо заявила, що він Алєксандр, а не Олександр. Його, мабуть, з малого мальства годували отруйними продуктами?
Імена і прізвища – це не чиясь власність і забаганка. Це складник мовної системи. Латинське прислів'я каже, що граматиці підкоряються навіть імператори! Але не манкурти, яничари, перевертні та ідіоти в Україні",- написала Фаріон.