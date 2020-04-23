 Усик вказав причину, по якій дуже чекає на бій Ломаченко - Лопес | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Хочу побачити бій Ломаченка і Лопеса, тому що суперник мого друга дуже говіркий

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Усик - про своє очікування досить цікавого бою
Усик: Хочу побачити бій Ломаченка і Лопеса, тому що суперник мого друга дуже говіркий
#Усик, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - Przegląd Sportowy.

У бою з чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком чемпіон IBF Теофімо Лопеса має відповісти за свої слова.

Український суперважкоатлет Олександр Усик 

"Я дійсно хочу побачити бій Ломаченка і Лопеса, тому що суперник мого друга дуже говіркий... Ми повинні з'ясувати, чи відповість він за те, що сказав.

Для чоловіка слова і дії повинні йти рука об руку. Це не звинувачення, а констатація фактів. Той, хто багато говорить, мало що робить", - сказав Усик. 

Нагадаємо, Хейні вибачився за расистську образу Ломаченка.

Раніше, Ломаченко висміяв заяву Хейні.

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