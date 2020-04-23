Джерело - Przegląd Sportowy.
У бою з чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком чемпіон IBF Теофімо Лопеса має відповісти за свої слова.
Український суперважкоатлет Олександр Усик
"Я дійсно хочу побачити бій Ломаченка і Лопеса, тому що суперник мого друга дуже говіркий... Ми повинні з'ясувати, чи відповість він за те, що сказав.
Для чоловіка слова і дії повинні йти рука об руку. Це не звинувачення, а констатація фактів. Той, хто багато говорить, мало що робить", - сказав Усик.
Нагадаємо, Хейні вибачився за расистську образу Ломаченка.
Раніше, Ломаченко висміяв заяву Хейні.