У бою з чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком чемпіон IBF Теофімо Лопеса має відповісти за свої слова.

Український суперважкоатлет Олександр Усик

"Я дійсно хочу побачити бій Ломаченка і Лопеса, тому що суперник мого друга дуже говіркий... Ми повинні з'ясувати, чи відповість він за те, що сказав.

Для чоловіка слова і дії повинні йти рука об руку. Це не звинувачення, а констатація фактів. Той, хто багато говорить, мало що робить", - сказав Усик.