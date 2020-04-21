Непереможний американський боксер вибачився за расистську образу Ломаченка

Хейні попросив вибачення за свою скандальну заяву

Джерело - The Independent.

Боксер Девін Хейні щиро шкодую про те, що у сторону чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі українця Василя Ломаченка використовував слова, які кинули тінь всіх його уболівальників.

Про це заявив американець.

"Останні пару днів у мене було багато часу спокійно посидіти і подумати про різні речі. Я щиро шкодую про те, що використовував слова, які кинули тінь не тільки на мене, а й на всіх моїх уболівальників, друзів і однодумців. Це був цінний урок. Повірте, я його засвоїв. І тепер мені доведеться показати всім, якою ж людиною я є насправді. І, звичайно ж, я продовжу свій шлях до величі – в рингу і за його межами", - зазначив Хейні.

Кілька днів тому афроамериканець заявив, що ніколи не програє білому хлопчині. Після таких слів боксера звинуватили в расизмі навіть його власні вболівальники.

Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.