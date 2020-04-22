Гірн хоче створити бійцівський табір з ізоляцією і тестуванням

Промоутер Едді Гірн назвав необхідні умови для повернення боксу в США.

Про це розповів сам промоутер.

"В Америці деякі штати будуть безпечніші для проведення боїв, ніж інші. Наприклад, Нью-Йорк, але нікому не буде подобатися, якщо проводити всі події тут протягом місяців, а може і років.

Я вважаю, що ми повинні створити щось на зразок бійцівського табору, де протягом місяця можемо бути під замком. Де всі будуть тестуватися - команди, боксери, тренери, і ми будемо впевнені в безпеці кожного.

Але поки все це лише тикання пальцем в небо навіть для експертів, тому що проблема в тому, що повернення може бути не в червні або липні, а навіть не в жовтні або листопаді", - розповів Гірн.