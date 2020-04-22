 Гірн хоче створити бійцівський табір з ізоляцією і тестуванням | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
УЄФА готує сенсаційний план: Динамо буде у Лізі чемпіонів, Зоря - у Лізі Європи
Вчора 19:40 13925
Карпати висунули Смалійчука на пост президента УПЛ
Сьогодні 10:26 197
Непереможний американський боксер вибачився за расистську образу Ломаченка
Вчора 19:55 3346
Маліновський може перейти до клубу АПЛ
Вчора 17:11 1432
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
Вчора 14:24 1633
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Вчора 14:15 3631 1
Легенда Дніпра працював в Німеччині кур’єром та будівельником
Вчора 13:01 2613
Турнір Лобановського перенесли на 2021 рік
Вчора 11:57 655
В УПЛ назвали кандидатів на пост президента ліги
Вчора 11:31 945
У Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат
Вчора 10:14 2066
Блоги
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно Valeriy Ruchka
Вчора 20:22 531
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
Вчора 19:11 513
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
Вчора 14:24 1632
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Вчора 14:15 3625 1
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 550
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
19.04.2020 13:30 486 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
19.04.2020 12:23 4277
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
19.04.2020 12:14 1353
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
19.04.2020 11:48 1272
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
19.04.2020 08:55 1001 1
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:45 3214
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:32 4222 2
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
18.04.2020 18:11 5879
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2020 16:16 1329
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів Андрій Твердохліб
18.04.2020 15:52 3131 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:46 Футбол Гравці Ла-Ліги виступили проти догравання чемпіонату у закритих таборах 103
10:26 Футбол Карпати висунули Смалійчука на пост президента УПЛ 197
10:15 Інше Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 22 квітня 22461
10:13 Футбол Чемпіонат Польщі відновиться 30 травня 456
09:49 Футбол Фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл 693
09:32 Бокс Гірн хоче створити бійцівський табір з ізоляцією і тестуванням 565
09:16 Футбол Кендзьора назвав найкращих гравців Динамо 626
09:00 Футбол ВООЗ рекомендувала УЄФА відмінити турніри до 2021 року 616
08:47 Футбол Неймару доведеться пожертвувати 30 млн євро заради повернення у Барселону 936
08:30 Футбол Каріус розірвав контракт з Бешикташем 856
08:13 Футбол Фомін: При Зеленському стало навіть гірше 1663
21 Квітня 2020
23:54 Футбол Президент Руху презентував академію клубу 1607
23:39 Футбол Бурда: Повністю відновився від травми, але не вистачає ігрового тонусу 1342
23:25 Бокс Бій Ф'юрі - Вайлдер без уболівальників не відбудеться 1345
23:10 Футбол Каштру: Багато клубів по всьому світу припинять існування 1435
22:55 Бокс Помер дворазовий чемпіон СРСР 1449
22:41 Футбол Тренер Інгульця: Ми розуміли, що сільська місцевість могла злякати Бартуловича і Шуста 1694
22:25 Футбол У Нідерландах чемпіонат по футболу поновлений не буде 1495
22:10 Футбол Реал хоче дограти сезон на крихітному стадіоні 1358
21:55 Бокс Портер: Ломаченко переможе Лопеса 2130
21:40 Футбол Лукаку: 23 футболісти Інтера хворіли, але їм не робили тести на коронавірус 1379
21:25 Бокс Ковальов - про коронавірус: Зрозуміло, що це замут верхівок 1229
21:10 Футбол Бурда назвав трьох найсильніших футболістів 1612
20:55 Хокей У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус 1395
20:40 Футбол Пятов: Завжди буду підтримувати Ракіцького 1786

Гірн хоче створити бійцівський табір з ізоляцією і тестуванням

Сьогодні 09:32 565 0
Едді Гірн прокоментував повернення боксу у США
Гірн хоче створити бійцівський табір з ізоляцією і тестуванням
#Гірн, #бокс

Джерело - ua.tribuna.com.

Промоутер Едді Гірн назвав необхідні умови для повернення боксу в США.

Про це розповів сам промоутер.

"В Америці деякі штати будуть безпечніші для проведення боїв, ніж інші. Наприклад, Нью-Йорк, але нікому не буде подобатися, якщо проводити всі події тут протягом місяців, а може і років.

Я вважаю, що ми повинні створити щось на зразок бійцівського табору, де протягом місяця можемо бути під замком. Де всі будуть тестуватися - команди, боксери, тренери, і ми будемо впевнені в безпеці кожного.

Але поки все це лише тикання пальцем в небо навіть для експертів, тому що проблема в тому, що повернення може бути не в червні або липні, а навіть не в жовтні або листопаді", - розповів Гірн.

Раніше, Лопес відмовиться битися з Ломаченком при пустих трибунах.

Коментарі ()