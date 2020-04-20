Лопес відмовиться битися з Ломаченко при пустих трибунах

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес не хоче поєдинку проти володаря поясів WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка без глядачів.

Про це розповів сам боксер.

"Бою без глядачів проти Ломаченко не буде. Я не прийму пропозицію, якщо буде такий варіант. Без фанатів це буде вже не те.

Уболівальники роблять Нью-Йорк і Madison Square Garden місцем, яке я люблю. Тому що ви не отримаєте цю енергію деінде. Це робить бій набагато веселішим, це наркотик, від якого я залежний.

А поєдинок без глядачів значною мірою вважається спарингом. Так, я б відмовився. Все, що я роблю, я роблю для фанатів", - сказав Лопес.