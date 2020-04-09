Усик: Дуже багато зайвих людей у федераціях і міністерстві, які смокчуть гроші

В українському спорті дуже багато талановитих хлопців і, зокрема, у боксі.

Про це заявив суперважковаговик Олександр Усик.

"Чи влаштовує мене нинішній розвиток боксу та спорту в цілому? Ні звичайно. У нас шалено багато талановитих хлопців не тільки в боксі, але взагалі в спорті.

Дуже багато зайвих людей в федераціях, міністерстві, ніяк не відносяться до спорту, просто п'явок, які смокчуть у держави гроші. Ці кошти не доходять до спортсменів, не будуються зали, олімпійські бази", - розповів Усик.