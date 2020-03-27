Хей: Чісора не думає про Джошуа, всі думки тільки про Усика

Джерело - BoxingScene.
Суперваговик Дерек Чісора не думає про можливий поєдинок з Ентоні Джошуа, а націлений на бій з Олександром Усиком.
Про це заявив менеджер британця Девід Хей.
"Дерек зараз не думає про Джошуа, ми це навіть не обговорюємо. Ймовірний бій з Ентоні зараз не має абсолютно ніякого значення.
Все, що зараз має значення, це бій проти Олександра Усика. Не можна чекати бою з абсолютним чемпіоном крузервейту і дивитися на інших суперників", - сказав Хей.
Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.