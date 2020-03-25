Джошуа самоізолювався через коронавірус

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа вирішив піти в ізоляцію.
Про це повідомляє The Sun.
"Ентоні зараз вдома, він слідує рекомендаціям уряду і здоровий зараз. Також він бажає постраждалим якнайшвидше одужати і висловлює подяку всім лікарям і фронтовим працівникам", - йдеться в повідомленні.
Британець зважився на такі заходи через те, що у принца Чарльза (син королеви Єлизавети II) виявили COVID-2019. Вони контактували на службі на честь Дня Співдружності, який відбувся 9 березня.
Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв може не відбутися.
Раніше, Вайт викликав на бій Джошуа.