Українці здобули 13 золотих медалей на Кубку Європи

Українські кікбоксери привезли 25 нагород

Національна збірна України з кікбоксингу виборола 13 золотих, 6 срібних та 6 бронзових медалей на Кубку Європи WAKO у хорватському місті Карловац.

Про це повідомляє Укрінформ.

Україна посіла шосте місце у командному підсумковому заліку: українці стали другими у рингових дисциплінах і дев’ятими – на татамі. Україну на турнірі представляв 21 спортсмен.

"Злагоджена робота тренерського складу та відповідальних за участь у Кубку Європи дала позитивний результат як для учасників рингових дисциплін, так і для бійців татамі-розділів", – вважає голова делегації Роман Кроль.

Нагадаємо, український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями.