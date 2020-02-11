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Українці здобули 13 золотих медалей на Кубку Європи

Сьогодні 16:58 1291 0
Українські кікбоксери привезли 25 нагород
Українці здобули 13 золотих медалей на Кубку Європи
#Україна

Джерело - ukrinform.ua.

Національна збірна України з кікбоксингу виборола 13 золотих, 6 срібних та 6 бронзових медалей на Кубку Європи WAKO у хорватському місті Карловац.

Про це повідомляє Укрінформ. 

Україна посіла шосте місце у командному підсумковому заліку: українці стали другими у рингових дисциплінах і дев’ятими – на татамі. Україну на турнірі представляв 21 спортсмен.

"Злагоджена робота тренерського складу та відповідальних за участь у Кубку Європи дала позитивний результат як для учасників рингових дисциплін, так і для бійців татамі-розділів", – вважає голова делегації Роман Кроль.

Нагадаємо, український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями.

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