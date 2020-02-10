 Український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями | Бокс | Champion.com.ua
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Український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями

Сьогодні 19:59 2055 1
Український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями
Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вимагає від Василя Ломаченка пояснити свою позицію через скандальне відео з російськими спецпризначенцями.

Про це Журавльов заявив на своєму каналі у YouTube.

Таким чином Павло Журавльов, який ставав чемпіоном світу з кікбоксингу та тайського боксу серед професіоналів, відреагував на скандал навколо Василя Ломаченка, який у січні опублікував у Instagram відео з російськими військовими.

"На підставі одного ролика, походження якого поки незрозуміло, робити передчасні висновки я б не став. Моя особиста думка - Василь був більше захоплений текстом, і не додивився відео до кінця. І ось цей напис: "Спасибі ввічливим людям", ми в Україні останні 6 років вже знаємо, хто ці "ввічливі люди", він просто не бачив", - припустив Журавльов.

Водночас, він закликав Ломаченка пояснити свою позицію та розповісти, як він ставиться до "ввічливих людей".

"Триколор на формі військових можна було і не побачити. Але найкращим варіантом буде коментар самого Василя про те, як він ставиться до "ввічливих людей", і чи варто їм говорити спасибі. Хотів би побачити дохідливе пояснення Василя, не у віршах. Щоб ті, хто хвилюється, - перестали хвилюватися, а ті, хто радіють, - перестали або продовжили радіти", - сказав Журавльов.

Василь Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Після скандалу з роликом, боксер не видалив відео зі своєї сторінки.

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