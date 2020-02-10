Український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями

Про це Журавльов заявив на своєму каналі у YouTube.

Таким чином Павло Журавльов, який ставав чемпіоном світу з кікбоксингу та тайського боксу серед професіоналів, відреагував на скандал навколо Василя Ломаченка, який у січні опублікував у Instagram відео з російськими військовими.

"На підставі одного ролика, походження якого поки незрозуміло, робити передчасні висновки я б не став. Моя особиста думка - Василь був більше захоплений текстом, і не додивився відео до кінця. І ось цей напис: "Спасибі ввічливим людям", ми в Україні останні 6 років вже знаємо, хто ці "ввічливі люди", він просто не бачив", - припустив Журавльов.

Водночас, він закликав Ломаченка пояснити свою позицію та розповісти, як він ставиться до "ввічливих людей".

"Триколор на формі військових можна було і не побачити. Але найкращим варіантом буде коментар самого Василя про те, як він ставиться до "ввічливих людей", і чи варто їм говорити спасибі. Хотів би побачити дохідливе пояснення Василя, не у віршах. Щоб ті, хто хвилюється, - перестали хвилюватися, а ті, хто радіють, - перестали або продовжили радіти", - сказав Журавльов.