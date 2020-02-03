 Бій Кличко - Льюїс увійшов у число найбільш знакових нічних подій Німеччини | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Кличко - Льюїс увійшов у число найбільш знакових нічних подій Німеччини

Сьогодні 18:40 523 0
Бій змусили мільйони жителів Німеччини дивитися телевізор
Бій Кличко - Льюїс увійшов у число найбільш знакових нічних подій Німеччини
#Кличко, #Льюїс

Джерело - klitschko-brothers.com.

Поєдинок між двома легендарними боксерами Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом, що відбувся у 2003-му році, увійшов в число подій, що відбувалися вночі за європейським часом і змусили мільйони жителів Німеччини дивитися телевізор.

Про це повідомляє Мerkur.

З'ясувалося, що більшість воліла не лягати або рано прокидатися заради боксерських поєдинків. Моду на них ввів Мухаммед Алі. А в число найбільш значущих боксерських боїв увійшли: Аксель Шульц - Джордж Форман (1995), Віталій Кличко - Леннокс Льюїс (2003), Оскар де ла Хойя - Фелікс Штурм (2004), Майк Тайсон - Евандер Холіфілд (1997), Шугар Рей Леонард - Марвін Хаглер (1986).

Серед інших подій німецькі телеглядачі відзначили виступи олімпійців ФРН і НДР (Катаріни Віт, Ульріки Мейфрат, Майкла Гросса, Олени Савченко, збірної НДР з футболу) на Іграх різних років, футбольний Кубок Конфедерацій-1999 року в Мексиці, хокейний фінал на Олімпіаді-2018 Росія - Німеччина, тенісний матч Кубка Девіса Німеччина - США (за участю Беккера), матчі НБА за участю Далласа і Дірка Новіцкі, а також етапи Формули-1 за участю Міхаеля Шумахера.

Раніше, Шелестюк хоче битися з іменитими суперниками.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів. 

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