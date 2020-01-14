Джерело - Чемпіон.
Американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі провели першу зустріч.
У Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція, присвячена їхньому реваншу. Після прес-конференції боксери провели дуель поглядів.
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𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐈 The first face-off of #WilderFury2 at today’s LA press conference 🔥
Нагадаємо, що другий поєдинок відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. У першому поєдинку боксерів в грудні 2018 року було зафіксовано нічию.
Раніше, Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії.
Нагадаємо, Джошуа хоче провести бій в Африці.