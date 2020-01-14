Боксери вперше зустрілися напередодні реваншу

Джерело - Чемпіон.

Американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі провели першу зустріч.

У Лос-Анджелесі відбулася прес-конференція, присвячена їхньому реваншу. Після прес-конференції боксери провели дуель поглядів.

Нагадаємо, що другий поєдинок відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. У першому поєдинку боксерів в грудні 2018 року було зафіксовано нічию.

Раніше, Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії.

Нагадаємо, Джошуа хоче провести бій в Африці.