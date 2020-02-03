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Шелестюк хоче битися з іменитими суперниками

Сьогодні 14:13 304 0
Тарас Шелестюк прокоментував своїх наступних суперників
Шелестюк хоче битися з іменитими суперниками
#Шелестюк

Джерело - xsport.ua.

Український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) після перемоги над Альберто Вероном (18-2-2, 9 КО) хоче битися з іменитими суперниками.

Про це розповів сам боксер.

"Це був відмінний поєдинок. Я потрапляв по ньому хорошими ударами і контролював хід бою. Я не бився з березня минулого року, і мені здається, що я показав гідний виступ. Я радий знову повернутися на телебачення.

Розсічення мене не турбувало. Це професійний бокс, такі речі тут трапляються. Тепер я хочу повернутися в травні або червні. Мене цікавлять бої з великими іменами, наприклад, Кіт Турман або Денні Гарсія", - розповів Шелестюк.

Нагадаємо, Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном.

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