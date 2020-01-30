Український боксер Василь Ломаченко є фаворитом у поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Про це розповів американський боксе Девін Хейні.

"Я думаю, що це буде дійсно хороший поєдинок. Думаю, що у Теофімо є швидкість і міць, а у Ломаченко - боксерський інтелект.

Тому, я вважаю, що поєдинок буде дуже цікавим, але я схиляюся до перемоги Ломи. Але я трохи хвилююся через те, що Ломаченко може програти до нашого бою.

Перемогти Василя буде нелегко. Ніхто зі звичайних боксерів не зможе побити Ломаченко. Я це розумію і відчуваю, що є саме тим, хто може це зробити", - відзначив Хейні.