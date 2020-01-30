Джерело - ua.tribuna.com.
Український боксер Василь Ломаченко є фаворитом у поєдинку проти Теофімо Лопеса.
Про це розповів американський боксе Девін Хейні.
"Я думаю, що це буде дійсно хороший поєдинок. Думаю, що у Теофімо є швидкість і міць, а у Ломаченко - боксерський інтелект.
Тому, я вважаю, що поєдинок буде дуже цікавим, але я схиляюся до перемоги Ломи. Але я трохи хвилююся через те, що Ломаченко може програти до нашого бою.
Перемогти Василя буде нелегко. Ніхто зі звичайних боксерів не зможе побити Ломаченко. Я це розумію і відчуваю, що є саме тим, хто може це зробити", - відзначив Хейні.
Раніше, Арум анонсував бій Ломаченко – Лопес.
Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.