Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес

Бій може відбутися у травні

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум хоче провести до кінця весни бій між володарем титулів WBA, WBO і WBC українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном світу за версією IBF в легкій вазі американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Про це розповів сам промоутер.

"Бій вже узгоджено, Ломаченко і Лопес дали згоду. Вони поб'ються, і бій безумовно відбудеться до кінця травня. Залишилося питання – де. Я вважаю, що поєдинок повинен відбутися в Нью-Йорку на Madison Square Garden. Але є й інші варіанти. У нас є багато пропозицій", - розповів Арум.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не хоче битися із Лопесом у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.