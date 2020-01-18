Джерело - 24boxing.com.ua.
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) збирається закінчувати професійну кар'єру, якщо його нокаутує Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).
Про це він розповів TMZ Sports.
"У мене залишилося ще шість років в боксі. Що я буду робити, якщо Фьюрі зупинить мене в другому раунді? Якщо він нокаутує мене, то я зав'яжу з боксом. Я піду і крапка", - сказав Вайледр.
Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів.
Раніше повідомлялося, що Джошуа хоче провести бій в Африці.