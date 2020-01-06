Чемпіон світу WBA з Росії: Я вважаю Ломаченка найкращим боксером сучасності

Найкращим боксером сучасності є українець Василь Ломаченко.

Про це чемпіон світу WBA Олександр Беспутін заявив в інтерв'ю RT.

"Я вважаю Ломаченка найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Хто кращий в моїй напівсередній ваговій категорії? Якщо я назву когось, то, виходить, недооцінюю себе самого (сміється). А про себе говорити занадто пафосно. Думаю, зараз у нас багато хороших боксерів.

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Той же Кроуфорд – потужний спортсмен і на даний момент один з кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Спенс теж дуже сильний. Напівсередня вага завжди славився конкуренцією та яскравими протистояннями. Нинішня ситуація – не виняток. Є маса різних імен, за рахунок яких можна зміцнити свої позиції", - зазначив Беспутін.