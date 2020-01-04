Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко зберіг 5 сходинку в рейтингу найкращих боксерів світу в не залежності від вагової категорії за версією BoxRec.
За минулий місяць у десятці найкращих боксерів планети відбулася одна серйозна зміна. Британська суперзірка боксу Ентоні Джошуа, який на початку грудня повернув собі втрачені чемпіонські пояси, перемігши у реванші Енді Руїса-молодшого, одразу посів 8 сходинку, потіснивши з десятої позиції володаря титулу WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера.
Усі інші боксери зберегли за собою колишні місця, пише Братство Кличка.
Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Теренс Кроуфорд (США);
3. Геннадій Головкін (Казахстан);
4. Еррол Спенс-молодший (США);
5. Василь Ломаченко (Україна);
6. Мігель Берчельт (Мексика);
7. Каллум Сміт (Великобританія);
8. Ентоні Джошуа (Великобританія);
9. Менні Пакьяо (Філіппіни);
10. Шон Портер (США).
Як стало відомо раніше, наразі тривають переговори щодо можливого бою за титул абсолюного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко - Лопес.
Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.