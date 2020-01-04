 Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу

Сьогодні 13:08 288 0
Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко зберіг 5 сходинку в рейтингу найкращих боксерів світу в не залежності від вагової категорії за версією BoxRec.

За минулий місяць у десятці найкращих боксерів планети відбулася одна серйозна зміна. Британська суперзірка боксу Ентоні Джошуа, який на початку грудня повернув собі втрачені чемпіонські пояси, перемігши у реванші Енді Руїса-молодшого, одразу посів 8 сходинку, потіснивши з десятої позиції володаря титулу WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера.

Усі інші боксери зберегли за собою колишні місця, пише Братство Кличка.

Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Теренс Кроуфорд (США);

3. Геннадій Головкін (Казахстан);

4. Еррол Спенс-молодший (США);

5. Василь Ломаченко (Україна);

6. Мігель Берчельт (Мексика);

7. Каллум Сміт (Великобританія);

8. Ентоні Джошуа (Великобританія);

9. Менні Пакьяо (Філіппіни);

10. Шон Портер (США).

Як стало відомо раніше, наразі тривають переговори щодо можливого бою за титул абсолюного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко - Лопес.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.

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