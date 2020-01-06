Паркер хоче провести бій з Усиком, якщо чемпіонський пояс WBO стане вакантним

Новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) може незабаром провести бій з Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це заявив менеджер Паркера Девід Хіггінс в інтерв'ю Sky Sports.

"Ходять розмови, що Джошуа доведеться відмовитися від одного зі своїх чемпіонських титулів. Якщо він звільнить пояс WBO, то обов'язковим претендентом на нього буде Усик, а Паркер, наскільки я розумію, йде наступним у рейтингу.

Ситуація може привести до бою Паркера і Усика за вакантний чемпіонський пояс. Усик - дуже кваліфікований боксер. Сподіваюся, його бій з Джозефом відбудеться вже в цьому році.

Я не впевнений, що поєдинок Усика з Чісорою відбудеться. Джозеф готовий розібратися з кожним з них", - зазначив Хіггінс.