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Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO

Сьогодні 08:09 445 0
Українець може відразу боксувати за титул
Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO
#Усик, #Паркер

Джерело - sport.ua.

Якщо британець Ентоні Джошуа вибере захист по лінії IBF - поєдинок з Кубратом Пулєвим, то є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним.

Про це повідомляє WorldBoxingNews.

За нього можуть боксувати Олександр Усик і новозеландець Джозеф Паркер, який займає друге місце в рейтингу WBO.

Відзначимо, що промоутер Едді Гірн веде справи Паркера, Усика і Джошуа. Тому домовитися про об'єднавчий бій буде нескладно.

Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.

Нагадаємо, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.

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