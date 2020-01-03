Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO

Українець може відразу боксувати за титул

Якщо британець Ентоні Джошуа вибере захист по лінії IBF - поєдинок з Кубратом Пулєвим, то є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним.

Про це повідомляє WorldBoxingNews.

За нього можуть боксувати Олександр Усик і новозеландець Джозеф Паркер, який займає друге місце в рейтингу WBO.

Відзначимо, що промоутер Едді Гірн веде справи Паркера, Усика і Джошуа. Тому домовитися про об'єднавчий бій буде нескладно.

Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.

Нагадаємо, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.