Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO

Джерело - sport.ua.
Якщо британець Ентоні Джошуа вибере захист по лінії IBF - поєдинок з Кубратом Пулєвим, то є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним.
Про це повідомляє WorldBoxingNews.
За нього можуть боксувати Олександр Усик і новозеландець Джозеф Паркер, який займає друге місце в рейтингу WBO.
Відзначимо, що промоутер Едді Гірн веде справи Паркера, Усика і Джошуа. Тому домовитися про об'єднавчий бій буде нескладно.
Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.
Нагадаємо, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.