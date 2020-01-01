Гірн назвав дату і місце бою Усик - Чісора

Джерело - iSport.ua.
Український боксер Олександр Усик 7 березня у Манчестері проведе бій з британцем Дереком Чісорою.
Про це промоутер Едді Гірн заявив iFL TV.
"Ми готові організувати бій Усик - Чісора 7 березня у Манчестері. Дерек готовий зустрітися з Олександром. У керівництві WBO кажуть, що Усик - обов'язковий претендент на пояс Джошуа. Але IBF заявляє, що є Пулєв. Нам потрібен порядок в ситуації, що склалася.
Я сказав Усику, якщо нам випаде WBO, Джошуа проведе наступний бій з ним. Якщо немає, він зустрінеться з Чісорою, а переможець вийде на Джошуа або Пулєва", - сказав Гірн.
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