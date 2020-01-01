 Гірн назвав дату і місце бою Усик - Чісора | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
З Новим Роком!
Сьогодні 00:00 339
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 20:20 1392
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
Вчора 01:09 1114
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
30.12.2019 18:50 1420 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
30.12.2019 14:46 646
Зінченко отримав одну з найвищих оцінок за матч проти Шеффілда
30.12.2019 09:09 2503
Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України
29.12.2019 11:15 6534 1
Українець Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
28.12.2019 22:26 1459
Лунін може перейти до українського клубу
28.12.2019 22:09 5920
Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки
28.12.2019 20:39 5211
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:10 Бокс Ломаченко і Лопес можуть побитися у Саудівській Аравії 58
10:50 Футбол Манчестер Юнайтед на два місяці втратив півзахисника 155
10:30 Баскетбол Х'юстон знищив Денвер, Індіана перемогла Філадельфію. Результати матчів НБА 75
10:10 Хокей Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату світу U-20 881
09:50 Бокс Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії 371 1
09:30 Хокей Вегас розгромив Анагайм, Кароліна переграла Монреаль. Результати матчів НХЛ 116
09:05 Бокс Гірн назвав дату і місце бою Усик - Чісора 1645
08:38 Футбол ПСЖ знайшов заміну Тіаго Сілві 235
07:46 Футбол Барселона хоче купити таланта Динамо Загреб 2124
00:00 Навколо спорту З Новим Роком! 339
31 Грудня 2019
23:45 Теніс Вінус Вільямс знялася з турніру в Брісбені 358
23:15 Футбол Президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо 1079
22:45 Футбол Відомі американські футболістки зіграли весілля в Маямі 669 1
22:20 Футбол Анчелотті зустрінеться з керівництвом Евертона 224
21:45 Баскетбол Каррі - найкращий баскетболіст 10-річчя 223
21:23 Футбол Ювентус хоче продовжити контракт з Роналду 204
20:50 Футбол Легіонер Миколаєва провів найрезультативніший матч в Кубку України за 10 років 331
20:20 Футбол Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 1392
19:50 Футбол Венгер – найкращий тренер АПЛ десятиріччя за набраними очками 243
19:25 Футбол Бензема узгодив новий контракт з Реалом 301
18:50 Бокс Усик: Хочу миру в кожен дім, у кожне серце 591
18:35 Футбол Бенфіка купила Вайґля у дортмундської Боруссії 222
18:25 Футбол Де Пена потрапив у цікаву символічну збірну 565
17:50 Футбол Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 968
17:20 Футбол Вернидуб: Рівень чемпіонату Білорусі нічим не гірший за наш 555

Гірн назвав дату і місце бою Усик - Чісора

Сьогодні 09:05 1645 0
Промоутер прояснив ситуацію з наступним поєдинком українця
Гірн назвав дату і місце бою Усик - Чісора
#Гірн, #Усик

Джерело - iSport.ua.

Український боксер Олександр Усик 7 березня у Манчестері проведе бій з британцем Дереком Чісорою.

Про це промоутер Едді Гірн заявив iFL TV.

"Ми готові організувати бій Усик - Чісора 7 березня у Манчестері. Дерек готовий зустрітися з Олександром. У керівництві WBO кажуть, що Усик - обов'язковий претендент на пояс Джошуа. Але IBF заявляє, що є Пулєв. Нам потрібен порядок в ситуації, що склалася.

Я сказав Усику, якщо нам випаде WBO, Джошуа проведе наступний бій з ним. Якщо немає, він зустрінеться з Чісорою, а переможець вийде на Джошуа або Пулєва", - сказав Гірн.

Раніше, Девіс ефектно нокаутував Гамбоа.

Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.

Коментарі ()