Гірн назвав дату і місце бою Усик - Чісора

Український боксер Олександр Усик 7 березня у Манчестері проведе бій з британцем Дереком Чісорою.

Про це промоутер Едді Гірн заявив iFL TV.

"Ми готові організувати бій Усик - Чісора 7 березня у Манчестері. Дерек готовий зустрітися з Олександром. У керівництві WBO кажуть, що Усик - обов'язковий претендент на пояс Джошуа. Але IBF заявляє, що є Пулєв. Нам потрібен порядок в ситуації, що склалася.

Я сказав Усику, якщо нам випаде WBO, Джошуа проведе наступний бій з ним. Якщо немає, він зустрінеться з Чісорою, а переможець вийде на Джошуа або Пулєва", - сказав Гірн.